Мотоциклист насмерть разбился в ДТП в Нижегородской области
В городе Балахна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля около 19:20 в районе дома № 1 по улице Энгельса. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находилась 29-летняя женщина. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. По данным Госавтоинспекции, признаков опьянения у женщины, управлявшей легковым автомобилем, не выявлено.
В городе Балахна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 12 июля около 19:20 в районе дома № 1 по улице Энгельса. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.
В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. По данным Госавтоинспекции, признаков опьянения у женщины, управлявшей легковым автомобилем, не выявлено.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области.