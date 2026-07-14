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Мотоциклист насмерть разбился в ДТП в Нижегородской области
В городе Балахна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля около 19:20 в районе дома № 1 по улице Энгельса. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находилась 29-летняя женщина. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. По данным Госавтоинспекции, признаков опьянения у женщины, управлявшей легковым автомобилем, не выявлено.

В городе Балахна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 12 июля около 19:20 в районе дома № 1 по улице Энгельса. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм. По данным Госавтоинспекции, признаков опьянения у женщины, управлявшей легковым автомобилем, не выявлено.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области.