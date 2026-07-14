Минюст предложил перевести услуги ЗАГС в электронный формат

Минюст России предложил перевести органы ЗАГС с бумажной на реестровую модель предоставления государственных услуг. Документ предусматривает возможность получать все документы о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде. Также предлагается ввести новый документ — выписку из Единого государственного реестра ЗАГС. При этом обязательная выдача бумажного свидетельства о рождении сохранится.

Минюст России предложил перевести органы ЗАГС с бумажной на реестровую модель предоставления государственных услуг. Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Документ предусматривает возможность получать все документы о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде. Также предлагается ввести новый документ — выписку из Единого государственного реестра ЗАГС.

Как пояснили в министерстве, выписку можно будет получить в электронном формате или на бумаге по просьбе заявителя. Ее планируется использовать в российских организациях, не подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в государственных органах других стран.

При этом обязательная выдача бумажного свидетельства о рождении сохранится. В Минюсте отметили, что этот документ по-прежнему будет удостоверять личность ребенка до достижения им 14-летнего возраста.

По мнению ведомства, переход на реестровую модель позволит сократить временные и финансовые затраты граждан при обращении в органы ЗАГС.