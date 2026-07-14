Междугородний автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

В Татарстане 11 июля междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали в Черемшанском районе. Автобус следовал по маршруту Самара — Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. За медицинской помощью обратились 15 пассажиров. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в медико-санитарную часть в Альметьевске, где им оказывают необходимую помощь.

В Татарстане 11 июля междугородний автобус с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали в Черемшанском районе. Автобус следовал по маршруту Самара — Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

За медицинской помощью обратились 15 пассажиров. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в медико-санитарную часть в Альметьевске, где им оказывают необходимую помощь.

По предварительной версии Следственного комитета, водитель автобуса мог не справиться с управлением, после чего транспорт съехал в кювет и перевернулся.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте работают экстренные службы, к ликвидации последствий ДТП привлекли 39 человек и 14 единиц техники, включая санитарный вертолет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан.