Макрон заявил, что Киеву дадут лицензию на производство ракет SCALP
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP. Также в рамках договоренности будут переданы радиолокационные системы и дополнительные ракеты, а также согласовано лицензирование новых видов вооружения, таких как авиабомбы AASM, зенитные ракеты ASTER 30 и SCALP.
Макрон заявил, что Киеву дадут лицензию на производство ракет SCALP. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP.
Также в рамках договоренности будут переданы радиолокационные системы и дополнительные ракеты, а также согласовано лицензирование новых видов вооружения, таких как авиабомбы AASM, зенитные ракеты ASTER 30 и SCALP.