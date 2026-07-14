Макрон заявил, что Киеву дадут лицензию на производство ракет SCALP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружения, включая ракеты SCALP. Также в рамках договоренности будут переданы радиолокационные системы и дополнительные ракеты, а также согласовано лицензирование новых видов вооружения, таких как авиабомбы AASM, зенитные ракеты ASTER 30 и SCALP.