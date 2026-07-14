ФАС предложила 18 торговым сетям ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба предложила 18 торговым сетям ограничить цены и наценки на наиболее востребованные товары школьного ассортимента перед началом нового учебного года. В список вошли, в частности, группы компаний «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай-город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М. Видео», «Ситилинк» и ДНС.