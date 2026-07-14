Двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Рязанской области
Авария произошла ночью 13 июля на дороге «село Кисьва — деревня Денисово» в Пронском округе. 26-летний житель Новомичуринска, управляя автомобилем «ВАЗ-11113», не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Пострадали пассажиры автомобиля в возрасте 14 и 16 лет. Они обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Двое подростков пострадали в ДТП на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла ночью 13 июля на дороге «село Кисьва — деревня Денисово» в Пронском округе. 26-летний житель Новомичуринска, управляя автомобилем «ВАЗ-11113», не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
Пострадали пассажиры автомобиля в возрасте 14 и 16 лет. Они обращались за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.