Дети провалились под воду во время обрушения моста в Приморском крае

Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Очевидцы сообщают, что в момент обрушения под мостом купались дети — они залезали на конструкцию и ныряли с нее. По предварительным данным, одна девочка нахлебалась воды, а у мальчика оторвало палец. По предварительной информации, всех удалось спасти.

Дети провалились под воду во время обрушения моста в Приморском крае. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Очевидцы сообщают, что в момент обрушения под мостом купались дети — они залезали на конструкцию и ныряли с нее. По предварительным данным, одна девочка нахлебалась воды, а у мальчика оторвало палец.

По предварительной информации, всех удалось спасти.