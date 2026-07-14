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Cотрудники «Рязаньэнерго» рассказали об электробезопасности детям из лагеря «Солнечный»
Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжают проводить обучающие занятия по электробезопасности для воспитанников детских оздоровительных лагерей Рязанской области. Очередной урок прошел в лагере «Солнечный» при содействии Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжают проводить обучающие занятия по электробезопасности для воспитанников детских оздоровительных лагерей Рязанской области. Очередной урок прошел в лагере «Солнечный» при содействии Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области.

Специалисты напомнили детям правила электробезопасности на улице и в быту, рассказали об опасности поражения электрическим током, показали предупреждающие знаки и плакаты. Также им представили мультфильмы с участием героев семьи Лампочкиных, раздали памятки и раскраски.

Во время летних каникул, когда дети проводят много времени на улице, особенно важно соблюдать правила электробезопасности. Сотрудники «Рязаньэнерго» напоминают:

  • обращайте внимание на предупреждающие знаки и плакаты, закрепленные на электроустановках («Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение»);
  • опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь;
  • не играйте и не запускайте воздушных змеев вблизи линий электропередачи, а также не залезайте на крыши и деревья, находящиеся рядом с ЛЭП;
  • не подходите к провисшим и оборванным проводам ближе 8 метров;
  • запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации, открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях;
  • смертельно опасно делать селфи вблизи энергообектов;
  • нельзя набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, срывать замки с дверей энергообъектов;
  • нельзя ловить рыбу рядом с энергообъектами;
  • нельзя трогать электроприборы и розетки мокрыми руками и самостоятельно ремонтировать электроприборы.

Отмечается, что о замеченных повреждениях электроустановок и линий электропередачи следует сообщать по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

Фото предоставили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».