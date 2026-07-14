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CNN: Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России, одним из авторов которого был сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Документ предусматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин в отношении стран, закупающих российские нефть, природный газ и уран. Ранее, как отмечает CNN, Трамп раскритиковал этот законопроект. Президент США настаивал на том, чтобы законодатели предоставили ему более широкие полномочия при введении санкций.

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России, одним из авторов которого был сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Документ предусматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин в отношении стран, закупающих российские нефть, природный газ и уран.

«Было бы достойным шагом в память о сенаторе Грэме принять этот документ как можно скорее. Это именно то, о чем мы говорили с ним, когда я общался с ним в последний раз на выходных», — сказал соавтор пакета санкций Ричард Блументаль.

Ранее, как отмечает CNN, Трамп раскритиковал этот законопроект. Президент США настаивал на том, чтобы законодатели предоставили ему более широкие полномочия при введении санкций.

Линдси Грэм, являвшийся одним из авторов законопроекта, умер 11 июля в возрасте 71 года. После начала российско-украинского конфликта он выступал за введение в отношении России «адских санкций».