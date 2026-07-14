ЦБ взялся за «игры» в банковских приложениях

Банк России предложил обсудить использование игровых механик в мобильных приложениях банков, брокеров и финансовых маркетплейсов, а также оценить возможные риски для розничных инвесторов. По мнению ЦБ, большое количество акций, конкурсов и бонусных механик способно отвлекать клиентов от самой инвестиционной деятельности и подталкивать их к необдуманным решениям.

Банк России предложил обсудить использование игровых механик в мобильных приложениях банков, брокеров и финансовых маркетплейсов, а также оценить возможные риски для розничных инвесторов.

Как отмечается в докладе регулятора, игровые элементы изначально создавались для того, чтобы помочь пользователям лучше разобраться в инвестиционных продуктах, сформировать полезные финансовые привычки и сделать операции более удобными.

Однако в некоторых случаях геймификация может приводить к негативным последствиям. По мнению ЦБ, большое количество акций, конкурсов и бонусных механик способно отвлекать клиентов от самой инвестиционной деятельности и подталкивать их к необдуманным решениям.

В частности, регулятор обратил внимание на так называемые «темные паттерны» — приемы скрытого воздействия, которые могут стимулировать излишнюю торговую активность или побуждать клиентов выбирать инструменты, не соответствующие их финансовым целям и уровню риска.

Предложения и замечания к докладу принимаются до 31 августа 2026 года.