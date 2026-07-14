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Аркадий Фомин: За каждым реализуемым проектом стоят конкретные предложения жителей
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля проверил ряд объектов в поселке Шилово. В частности, спикер регионального парламента оценил качество ремонта дорожного полотна на улицах Речной, Трудовой и Приокской.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля проверил ряд объектов в поселке Шилово. В частности, спикер регионального парламента оценил качество ремонта дорожного полотна на улицах Речной, Трудовой и Приокской. Об этом пишет сайт органа власти.

«После обновления улицы Советской продолжаем приводить в порядок второстепенные дороги, которыми жители пользуются каждый день. Убедились в том, что подрядчик выполнил все работы с соблюдением технологий и в установленный срок, — рассказал Аркадий Фомин. — Ремонт дорог местного значения напрямую влияет на качество жизни людей: это и улучшение транспортной доступности, и повышение безопасности движения. Понятно, что сразу решить все вопросы не получится. Будем действовать поэтапно. В текущем строительном сезоне планируем привести в нормативное состояние еще улицу Спасскую в Шилове и улицу Школьную в селе Борок»

Глава законодательного собрания также ознакомился с ходом благоустройства территории, прилегающей к памятнику герою Гражданской войны, первому начальнику Шиловского волостного отделения Василию Яковлевичу Исаеву. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Его общая стоимость — 4,3 млн рублей.

«Здорово, что здесь появится современное общественное пространство с пешеходными дорожками, освещением, озеленением, парковкой и малыми архитектурными формами. Дополнительно за счет средств местного бюджета рядом устроят фонтан, который станет еще одним украшением территории. Все работы идут по графику. Главное сейчас — обеспечить постоянный контроль, — подчеркнул Аркадий Фомин. — За каждым проектом, реализуемым в Шилове, стоят конкретные предложения жителей. Именно так, шаг за шагом, меняем поселок к лучшему».