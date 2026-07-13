За выходные в Рязанской области задержали 14 мигрантов

Мигрантов задержали во время рейдов в выходные. Также в Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 90 граждан. Выявлены 12 фактов мелкого хулиганства и 8 фактов употребления спиртного в общественном месте. В Рязани зафиксированы нарушения правил розничной торговли спиртным в магазинах на улице Юннатов и на 4-ом проезде Коняева, а также — в кафе на улице Кирпичного завода. Изъято 111 литров алкогольных напитков. Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске.

За выходные в Рязанской области задержали 14 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мигрантов задержали во время рейдов в выходные. Также в Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 90 граждан. Выявлены 12 фактов мелкого хулиганства и 8 фактов употребления спиртного в общественном месте.

В Рязани зафиксированы нарушения правил розничной торговли спиртным в магазинах на улице Юннатов и на 4-ом проезде Коняева, а также — в кафе на улице Кирпичного завода. Изъято 111 литров алкогольных напитков.

Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске.