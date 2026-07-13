За выходные полицейские поймали 4 подростков в Рязани

В прошедшие выходные в Рязани и области полиция провела рейдовые мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отмечается, что особое внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции в выходные в Рязани было направлено подростков, собирающихся на улице Почтовая. К административной ответственности привлекли 4 подростка и 10 родителей.