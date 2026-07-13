Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Трагедия произошла утром 13 июля на участке автодороги под Миассом. Легковушка «ВАЗ-21150» на полном ходу вылетела на «встречку» и врезалась в грузовик Mercedes-Benz. 23-летний водитель легкового авто скончался на месте. Сейчас на участке работают инспекторы и следователи, из-за чего там ввели реверсивное движение.

Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба челябинской ГАИ.

Трагедия произошла утром 13 июля на участке автодороги под Миассом. Легковушка «ВАЗ-21150» на полном ходу вылетела на «встречку» и врезалась в грузовик Mercedes-Benz. 23-летний водитель легкового авто скончался на месте.

Сейчас на участке работают инспекторы и следователи, из-за чего там ввели реверсивное движение.