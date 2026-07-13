В Старожилове завершили часть ремонта улицы Толстого

В Старожилове продолжается ремонт участка дороги на улице Толстого. На участке протяженностью около двух километров уже восстановили кромки основания дороги, уложили новое покрытие и установили современные опоры освещения. Сейчас специалисты занимаются укреплением обочин и монтажом дорожных знаков. После завершения всех работ обновленный участок должен стать более удобным и безопасным для водителей и пешеходов.