В Рязанском округе осудили мужчину за кражи из домов

Установлено, что в конце 2025 года 36-летний осужденный четырежды незаконно проникал в частные дома и хозяйственные постройки в поселке Варские и селе Поляны, откуда похищал электроинструменты, деньги и другие ценные вещи. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам имущества, превысил 68 тысяч рублей. Его поймали полицейские. Рязанский районный суд вынес приговор по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ (кража) и назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Рязанском округе осудили мужчину за кражи из домов. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в конце 2025 года 36-летний осужденный четырежды незаконно проникал в частные дома и хозяйственные постройки в поселке Варские и селе Поляны, откуда похищал электроинструменты, деньги и другие ценные вещи.

Общий материальный ущерб, причиненный собственникам имущества, превысил 68 тысяч рублей. Его поймали полицейские.

Рязанский районный суд вынес приговор по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ (кража) и назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.