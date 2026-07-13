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Четверо детей в Рязанской области заразились туберкулезом от родителей
С начала года туберкулез в регионе диагностировали 44 жителям. Среди заболевших четверо детей в возрасте до 17 лет. Отмечается, что все заболевшие дети были из контакта с заболевшими туберкулезом родителями. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4,1, в 2025 году он составлял 4,6. В 2025 году болезнь диагностировали у 50 человек и 2 детей.

В Рязанской области снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщает региональный минздрав.

С начала года туберкулез в регионе диагностировали 44 жителям. Среди заболевших четверо детей в возрасте до 17 лет. Отмечается, что все заболевшие дети были из контакта с заболевшими туберкулезом родителями. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4,1, в 2025 году он составлял 4,6.

В 2025 году болезнь диагностировали у 50 человек и 2 детей.