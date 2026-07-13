В Рязанской области рецидивист украл инструменты собутыльника, пока тот спал

68-летний житель рассказал, что из дома пропали заклепочник и лебедка. Полицейские выяснили, что накануне к мужчине приходил 34-летний приятель. Они устроили застолье. Когда спиртное закончилось, хозяин дома отправил гостя в магазин. Пенсионер задремал. Когда проснулся — приятеля не было. Через пару дней пожилой человек заметил в комнатах сквозняк и обнаружил, что дует с чердака. Выяснилось, что пропали инструменты. Оперативники уголовного розыска установили, что ранее 34-летнего гостя судили за кражи и угоны машин. Отмечается, что сотрудники полиции приложили немало усилий, чтобы разыскать рецидивиста — тот скрывался.

В Михайлове рецидивист украл инструменты собутыльника, пока тот спал. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

68-летний житель рассказал, что из дома пропали заклепочник и лебедка. Полицейские выяснили, что накануне к мужчине приходил 34-летний приятель. Они устроили застолье. Когда спиртное закончилось, хозяин дома отправил гостя в магазин.

Пенсионер задремал. Когда проснулся — приятеля не было. Через пару дней пожилой человек заметил в комнатах сквозняк и обнаружил, что дует с чердака. Выяснилось, что пропали инструменты.

Оперативники уголовного розыска установили, что ранее 34-летнего гостя судили за кражи и угоны машин. Отмечается, что сотрудники полиции приложили немало усилий, чтобы разыскать рецидивиста — тот скрывался. В итоге злоумышленника задержали. Позже нашли человека, которому мужчина продал инструменты. Похищенное изъяли.

По предварительной информации МВД, вернувшись из магазина, рецидивист увидел, что хозяин дома задремал, и решил совершить кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.