В Рязанской области подросток на мопеде сбил шестилетнего мальчика
ДТП случилось вечером 10 июля в селе Федотьево Спасского района. 12-летний рязанец, управляя мопедом «Альфа», сбил 6-летнего велосипедиста. Оба мальчика пострадали. Их госпитализировали в медучреждение в Рязани. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области подросток на мопеде сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщает региональное УМВД.
ДТП случилось вечером 10 июля в селе Федотьево Спасского района. 12-летний рязанец, управляя мопедом «Альфа», сбил 6-летнего велосипедиста.
Оба мальчика пострадали. Их госпитализировали в медучреждение в Рязани.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.