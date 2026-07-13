В Рязанской области подросток на мопеде сбил шестилетнего мальчика

ДТП случилось вечером 10 июля в селе Федотьево Спасского района. 12-летний рязанец, управляя мопедом «Альфа», сбил 6-летнего велосипедиста. Оба мальчика пострадали. Их госпитализировали в медучреждение в Рязани. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.