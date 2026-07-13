В Рязани за сутки прошли самые обильные дожди в ЦФО

По словам метеоролога, 12 июля в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани. За сутки в регионе выпало 62 мм, что составляет 82% от всей месячной нормы. «Это близко к суточному рекорду всего июля, который со значением 76 мм держится с 1951 года», — отметил Тишковец.

В Рязани за сутки прошли самые обильные дожди в ЦФО. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, 12 июля в Центральной России самые обильные дожди прошли в Рязани. За сутки в регионе выпало 62 мм, что составляет 82% от всей месячной нормы.

«Это близко к суточному рекорду всего июля, который со значением 76 мм держится с 1951 года», — отметил Тишковец.