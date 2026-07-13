В Рязани столкнулись две иномарки

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 11:10 13 июля на Михайловском шоссе. По словам автора поста, возле дома № 77 столкнулись «Форд» и «Тойота». Рязанец ищет очевидцев аварии и записи с видеорегистратора. Написать ему можно в личные сообщения по ссылке.