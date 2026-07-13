В Рязани пять нарушителей получили штрафы за брошенный транспорт

В Рязани пять нарушителей привлекли к ответственности за размещение разукомплектованных транспортных средств на территориях общего пользования. Об этом сообщили в горадминистрации. С начала 2026 года владельцам таких автомобилей назначили штрафы на общую сумму 17 тысяч рублей. Согласно региональному законодательству, за размещение разукомплектованного транспорта гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц предусмотрены более крупные суммы.

В Рязани пять нарушителей привлекли к ответственности за размещение разукомплектованных транспортных средств на территориях общего пользования. Об этом сообщили в горадминистрации.

С начала 2026 года владельцам таких автомобилей назначили штрафы на общую сумму 17 тысяч рублей.

Согласно региональному законодательству, за размещение разукомплектованного транспорта гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц предусмотрены более крупные суммы.

Разукомплектованным считается транспортное средство с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена правилами дорожного движения. К таким нарушениям относятся, например, отсутствие колес, дверей, стекол, капота, крышки багажника или других важных элементов, а также сгоревшие автомобили.