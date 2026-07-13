В Рязани мебельную компанию признали банкротом

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Успех» по требованию областного фонда поддержки малого предпринимательства. Задолженность компании составила более 863 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе. Суд ввёл упрощённую процедуру банкротства — конкурсное производство в режиме отсутствующего должника: организация фактически прекратила работу, операций по счетам не было более года. Кроме того, регистрирующий орган неоднократно принимал решения о предстоящем исключении ООО «Успех» из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение пока не вступило в законную силу. Основной вид деятельности ООО «Успех» — производство мебели.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Успех» по требованию областного фонда поддержки малого предпринимательства. Задолженность компании составила более 863 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.

Суд ввёл упрощённую процедуру банкротства — конкурсное производство в режиме отсутствующего должника: организация фактически прекратила работу, операций по счетам не было более года.

Кроме того, регистрирующий орган неоднократно принимал решения о предстоящем исключении ООО «Успех» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение пока не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Успех» — производство мебели, дополнительный — оптовая торговля офисной мебелью и розничная продажа в специализированных магазинах.