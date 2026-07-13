В Рязани мебельную компанию признали банкротом

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Успех» по требованию областного фонда поддержки малого предпринимательства. Задолженность компании составила более 863 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе.
Суд ввёл упрощённую процедуру банкротства — конкурсное производство в режиме отсутствующего должника: организация фактически прекратила работу, операций по счетам не было более года.
Кроме того, регистрирующий орган неоднократно принимал решения о предстоящем исключении ООО «Успех» из Единого государственного реестра юридических лиц.
Решение пока не вступило в законную силу.
Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Успех» — производство мебели, дополнительный — оптовая торговля офисной мебелью и розничная продажа в специализированных магазинах.