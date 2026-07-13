В России предложили следить за содержанием видеоигр

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что видеоигры не следует полностью запрещать, однако необходимо контролировать нормы и смыслы, которые они транслируют. По словам Лантратовой, она не выступает за запрет видеоигр и ранее поддерживала отечественных разработчиков. «Я за то, чтобы видеоигры были. Вот против чего я выступаю: когда в игре есть миссия скулшутинга, когда ребенок должен прийти в школу, убить детей и учителей и пойти дальше. Но ведь погружаясь в такую игру кто-то может подумать, что это нормально», — сказала Лантратова.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что видеоигры не следует полностью запрещать, однако необходимо контролировать нормы и смыслы, которые они транслируют. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лантратовой, она не выступает за запрет видеоигр и ранее поддерживала отечественных разработчиков. При этом омбудсмен считает проблемными игры, в которых присутствуют сцены, способные негативно повлиять на детей.

«Я за то, чтобы видеоигры были. Вот против чего я выступаю: когда в игре есть миссия скулшутинга, когда ребенок должен прийти в школу, убить детей и учителей и пойти дальше. Но ведь погружаясь в такую игру кто-то может подумать, что это нормально», — сказала Лантратова.

Она отметила, что важно обращать внимание на содержание игр, поскольку некоторые сценарии могут формировать у пользователей представление о том, что опасное или агрессивное поведение является нормальным.