Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
21°
Втр, 14
25°
Срд, 15
26°
ЦБ USD 76.66 0.73 11/07
ЦБ EUR 87.67 1.08 11/07
Нал. USD 79.60 / 78.95 13/07 15:05
Нал. EUR 91.66 / 92.10 13/07 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
1 час назад
120
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 364
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 240
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 414
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 13 июля
Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 13 июля. По данным ведомства, подразделения группировок «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение или заняли более выгодные рубежи. Удары наносились по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР. В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла более 1,4 тысячи военнослужащих.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 13 июля.

По данным ведомства, подразделения группировок «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение или заняли более выгодные рубежи. Удары наносились по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР.

В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла более 1,4 тысячи военнослужащих.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, цехам сборки беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО, как сообщили в Минобороны, за сутки сбили 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотников самолетного типа. Также Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер ВСУ.