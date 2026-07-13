В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 13 июля

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 13 июля. По данным ведомства, подразделения группировок «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение или заняли более выгодные рубежи. Удары наносились по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР. В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла более 1,4 тысячи военнослужащих.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 13 июля.

По данным ведомства, подразделения группировок «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение или заняли более выгодные рубежи. Удары наносились по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР.

В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла более 1,4 тысячи военнослужащих.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, цехам сборки беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО, как сообщили в Минобороны, за сутки сбили 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотников самолетного типа. Также Черноморский флот уничтожил один безэкипажный катер ВСУ.