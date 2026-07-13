В Кораблинском районе прошла агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области»

Х агропромышленная выставка-форуме «День поля Рязанской области» проводилась в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В Кораблинском районе прошла агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Х агропромышленная выставка-форуме «День поля Рязанской области» проводилась в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В выставке-форуме, которая была организована в Кораблинском округе, приняли участие зампред комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, главы муниципальных образований, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, компаний-поставщиков, фермеры из Рязанской области и других субъектов РФ, учащиеся агротехнологических классов школ региона, студенты.

Губернатор Павел Малков отметил, что форум «День поля» позволяет ознакомиться с новой техникой и технологиями, пообщаться с профессионалами в АПК, обменяться опытом, он служит точкой отсчета для новых отраслевых и трудовых побед. Он поблагодарил аграриев за высокие производственные показатели. Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс области успешно развивается.

«Труженики агропромышленного комплекса демонстрируют высочайший профессионализм и преданность родной земле. Мы очень гордимся вами и результатами вашего труда. Несмотря на все капризы погоды и экономические вызовы и проблемы, каждый год ставятся новые рекорды. По урожаю зерновых и масленичных, вводу земель в оборот. Растет производство молока, мяса, куриных яиц. По всем ключевым направлениям есть серьезная положительная динамика», — сказал Малков.

Губернатор вручил руководителям и сотрудникам предприятий АПК и других профильных организаций региональные и ведомственные награды. Кроме того, в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» и конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России». Рязанскому колледжу имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова передан сертификат на зерноуборочный комбайн от ООО «Старожиловоагроснаб».

Агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области» является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Центральном федеральном округе. В этом году в ее рамках были представлены новейшие разработки 45 ведущих российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, семян, средств защиты растений и удобрений. Участникам продемонстрировали селекционные участки с посевами 36 сортов зерновых культур отечественной селекции: пшеницы мягких и твердых сортов, ячменя и тритикале. На ярмарке «Сельское подворье» можно было продегустировать и приобрести мясную и молочную продукцию, мед, изделия ручной работы из разных муниципальных округов Рязанской области и соседних регионов. Состоялся концерт творческих коллективов.

В рамках деловой программы прошли встречи, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере АПК, совещания по дальнейшему развитию комплекса, поддержке сельхозпредприятий, в том числе обеспечению аграриев региона семенами отечественной селекции, а также проведению уборочной кампании.