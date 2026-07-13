В Иркутской области мужчина во время погони сбил женщину на переходе

По словам очевидцев, водитель, уходивший от патрульной машины, вылетел на пешеходный переход и снес 51-летнюю женщину. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать ей часть ноги. Водитель с места аварии скрылся. Его разыскивает полиция.

В Иркутской области мужчина во время погони сбил женщину на переходе. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель, уходивший от патрульной машины, вылетел на пешеходный переход и снес 51-летнюю женщину. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать ей часть ноги.

Водитель с места аварии скрылся. Его разыскивает полиция.