В ДНР дрон атаковал заправку, возле которой стоял молодой человек

Отмечается, что дрон ударил по колонке на заправке. По данным канала, 21-летний молодой человек получил ожоги ног, спины и рук.

В ДНР дрон атаковал заправку, возле которой стоял молодой человек. Об этом сообщили 9 июля в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что дрон ударил по колонке на заправке. По данным канала, 21-летний молодой человек получил ожоги ног, спины и рук и якобы лишился органа.

Житель сейчас проходит лечение. Ему предстоит несколько операций.

Момент удара попал на видео. Кадры доступны по ссылке .

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".