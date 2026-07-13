В ДНР дрон атаковал заправку, возле которой стоял молодой человек
Отмечается, что дрон ударил по колонке на заправке. По данным канала, 21-летний молодой человек получил ожоги ног, спины и рук.
В ДНР дрон атаковал заправку, возле которой стоял молодой человек. Об этом сообщили 9 июля в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что дрон ударил по колонке на заправке. По данным канала, 21-летний молодой человек получил ожоги ног, спины и рук и якобы лишился органа.
Житель сейчас проходит лечение. Ему предстоит несколько операций.
Момент удара попал на видео. Кадры доступны по
Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".