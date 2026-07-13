В центре Рязани встали троллейбусы

Транспорт не может проехать по улице Ленина: обрыв троллейбусных проводов произошёл около остановки «Педагогический сквер». На месте работают аварийные службы. Отметим, что троллейбусы с автономным ходом преодолевают участок с поломкой.

В центре Рязани встали троллейбусы. Об этом 13 июля сообщили очевидцы.

По их словам, транспорт не может проехать по улице Ленина: обрыв троллейбусных проводов произошёл около остановки «Педагогический сквер». На месте работают аварийные службы.

Отметим, что троллейбусы с автономным ходом преодолевают участок с поломкой.