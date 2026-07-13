Умер народный артист России Юрий Смирнов

11 июля в возрасте 87 лет умер народный артист России Юрий Смирнов. Об этом сообщили ТАСС в Театре на Таганке. По информации семьи артиста, предварительной причиной смерти стал инсульт. Смирнов скончался у себя дома. В театре отметили, что смерть артиста стала неожиданностью. До последних дней он продолжал выходить на сцену, а в августе должен был сыграть в очередном спектакле.

11 июля в возрасте 87 лет умер народный артист России Юрий Смирнов. Об этом сообщили ТАСС в Театре на Таганке.

По информации семьи артиста, предварительной причиной смерти стал инсульт. Смирнов скончался у себя дома.

В театре отметили, что смерть артиста стала неожиданностью. До последних дней он продолжал выходить на сцену, а в августе должен был сыграть в очередном спектакле.

Юрий Смирнов служил в Театре на Таганке с момента его основания. За годы работы он сыграл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Его последней театральной работой стала роль профессора Исака Борга в постановке «Земляничная поляна».

О дате и времени прощания с артистом сообщат позднее.

Фото: Театр на Таганке.