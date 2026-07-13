Умер актер из фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл

Мужчине было 78 лет. За годы актёрской карьеры Сэм Нилл снялся в таких фильмах, как «Мир юрского периода: Господство», «Сквозь горизонт», в сериалах «Острые козырьки» и «Рейли: Король шпионов», за роль в котором даже был номинирован на «Золотой глобус». Наибольшую популярность ему принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в фильме «Парк юрского периода».