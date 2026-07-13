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Украина атаковала Подмосковье, погибли три человека
По словам губернатора Андрея Воробьева, силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 БПЛА над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. В поселке Пионерский под Истрой погибли три человека, еще трое получили ранения, загорелись пять частных домов. В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания.

Украина атаковала Подмосковье, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора Андрея Воробьева, силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 БПЛА над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. В поселке Пионерский под Истрой погибли три человека, еще трое получили ранения, загорелись пять частных домов. В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания.

В деревне Бабкино под Истрой повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 20:30 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — отметил Собянин.