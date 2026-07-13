Сотни рязанцев остались без холодной воды 13 июля

В понедельник, c 10:00 до 17:00, холодной воды не будет по адресам: 10-й район, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп.1, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 27 корп.1, 28, 29, 30 корп.1, 31, 34, 35, 36 корп.1, 37, 37а, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47 корп.2, 47а, 48 корп.1, 48-б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-а, 60, 61, 62, 63, 63-а, 64, 65; 9-й район, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп.1, 12, 12 корп.2, 13, 14, 14а, 16-17, 18, 19а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28-29, 31, 32, 32 корп.1, 32-а, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 5-2а, 53, 54, 55а, 56, 57, 59, 60, 61, 61-а (МБОУ Школа № 29), 62, 63, 64, 64-а, 66, 67, 67 корп.1, 71, 71 корп.1, 72, 73, 74, 74-б, 75-а, 76 корп.2, 77 корп.1, 80.