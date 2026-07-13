Соловьев заявил, что удары по РФ увеличивают число контрактов на военную службу в России

По словам журналиста, рассчитывая ослабить российское общество европейские политики совершают ошибку. «Вот, например, нанесли удар … по Питеру. Так получилось, что буквально через некоторое время я был в одной организационной структуре, находится в Ленинградской области. Мне сказали: „У нас такого притока давно не было“. То есть пошли мужики, сказать: „Ах вы так! Да мы вас тогда всех в асфальт закатаем“. Они [европейцы] просто дождутся, что наш народ осознает теперь, что эта война касается каждого. И тогда Европа — жди», — заявил Соловьев.

Соловьев заявил, что удары по РФ увеличивают число контрактов на военную службу в России. Об этом сообщают «Вести».

По словам журналиста, рассчитывая ослабить российское общество европейские политики совершают ошибку.

«Вот, например, нанесли удар … по Питеру. Так получилось, что буквально через некоторое время я был в одной организационной структуре, находится в Ленинградской области. Мне сказали: „У нас такого притока давно не было“. То есть пошли мужики, сказать: „Ах вы так! Да мы вас тогда всех в асфальт закатаем“. Они [европейцы] просто дождутся, что наш народ осознает теперь, что эта война касается каждого. И тогда Европа — жди», — заявил Соловьев.