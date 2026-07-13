Скончался рязанский чиновник

Александр Чесалин много лет возглавлял Ермоловское сельское поселение Касимовского района. «Александр Дмитриевич посвятил свою жизнь служению людям и развитию родной земли. Возглавляя поселение, он с полной отдачей решал вопросы благоустройства, развития инфраструктуры и повседневные нужды жителей», — говорится в сообщении.