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Скончался рязанский чиновник
Александр Чесалин много лет возглавлял Ермоловское сельское поселение Касимовского района. «Александр Дмитриевич посвятил свою жизнь служению людям и развитию родной земли. Возглавляя поселение, он с полной отдачей решал вопросы благоустройства, развития инфраструктуры и повседневные нужды жителей», — говорится в сообщении.

В Касимовском округе 12 июля ушел из жизни Александр Чесалин. Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов.

Отмечается, что Александр Чесалин много лет возглавлял Ермоловское сельское поселение Касимовского района.

«Александр Дмитриевич посвятил свою жизнь служению людям и развитию родной земли. Возглавляя поселение, он с полной отдачей решал вопросы благоустройства, развития инфраструктуры и повседневные нужды жителей», — говорится в сообщении.

Фото взято из Telegram-канала Ивана Бахилова.