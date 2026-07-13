Рязанский завод задолжал 629 сотрудникам более 100 млн по зарплате

Рязанская организация, занимающейся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, задолжала 629 сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в региональной инспекции труда. Специалист ведомства провел внеплановую документарную проверку и установил, что сотрудникам задолжали зарплату за период с апреля по май 2026 года. Всего работникам не выплатили 102 млн 735 тысяч рублей.