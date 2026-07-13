Рязанские врачи достали свисток из бронха 10-летнего мальчика

Врачи Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой извлекли пластмассовый свисток из бронха 10-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу после того, как во время игры он случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Инородное тело попало в правый главный бронх и застряло там. При дыхании у мальчика был слышен характерный свистящий звук. После обследования врачи приняли решение провести бронхоскопию. Во время процедуры свисток успешно извлекли из дыхательных путей.

Врачи Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой извлекли пластмассовый свисток из бронха 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ребенка доставили в больницу после того, как во время игры он случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Инородное тело попало в правый главный бронх и застряло там. При дыхании у мальчика был слышен характерный свистящий звук.

После обследования врачи приняли решение провести бронхоскопию. Во время процедуры свисток успешно извлекли из дыхательных путей. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать тяжелых осложнений, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Медики напомнили, что подобные случаи остаются одной из частых причин экстренной госпитализации детей.

Фото: ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.