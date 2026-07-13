Рязанец шесть лет не оплачивал ЖКУ и попал в суд

Рязанский районный суд рассмотрел иск товарищества собственников жилья к владельцу нежилого помещения, который на протяжении нескольких лет не оплачивал жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По данным истца, ответчик накопил задолженность за содержание общего имущества и взносы на капитальный ремонт за период с 2019 по 2025 год. ТСЖ также потребовало взыскать пени за просрочку платежей и компенсировать судебные расходы, включая госпошлину и оплату услуг представителя.

Рязанский районный суд рассмотрел иск товарищества собственников жилья к владельцу нежилого помещения, который на протяжении нескольких лет не оплачивал жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным истца, ответчик накопил задолженность за содержание общего имущества и взносы на капитальный ремонт за период с 2019 по 2025 год. ТСЖ также потребовало взыскать пени за просрочку платежей и компенсировать судебные расходы, включая госпошлину и оплату услуг представителя.

В суде отметили, что собственник нежилого помещения обязан участвовать в расходах на содержание многоквартирного дома наравне с другими владельцами недвижимости.

Изучив материалы дела, суд частично удовлетворил исковые требования ТСЖ.

Решение пока не вступило в законную силу.