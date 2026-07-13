Рязанец разделся до трусов на улице Почтовой
Отмечается, что молодой человек попытался вскрыть одно из заведений. «После неудачной попытки взлома решил раздеться до трусов — причина такого поведения неизвестна», — говорится в сообщении.
Рязанец разделся до трусов на улице Почтовой. Пост об этом 13 июля опубликован в соцсетях.
Отмечается, что молодой человек попытался вскрыть одно из заведений.
«После неудачной попытки взлома решил раздеться до трусов — причина такого поведения неизвестна», — говорится в сообщении.
Видео: соцсети.