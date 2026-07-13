«Росконцерт» потратит 305 млн на гастроли российских театров, в Рязань приедет один

Учреждение «Росконцерт» разместило на портале госзакупок документ об организации гастрольного тура творческих коллективов. Начальная цена контракта составляет 305 миллионов 772 тысячи 100 рублей. Эти средства направят на логистику, проживание, страхование имущества и оформление проездных документов для артистов по всей стране. Согласно техническому заданию, в Рязань с гастролями приедет только один коллектив — Ханты-Мансийский театр кукол. Рязанский театр кукол отправится с ответным визитом в Ханты-Мансийск.

Учреждение «Росконцерт» разместило на портале госзакупок документ об организации гастрольного тура творческих коллективов. Начальная цена контракта составляет 305 миллионов 772 тысячи 100 рублей. Эти средства направят на логистику, проживание, страхование имущества и оформление проездных документов для артистов по всей стране.

Согласно техническому заданию, в Рязань с гастролями приедет только один коллектив — Ханты-Мансийский театр кукол. Рязанский театр кукол отправится с ответным визитом в Ханты-Мансийск.

Всего в списке заявлено 65 уникальных творческих коллективов, гастролирующих по России.

Исполнитель контракта обязан разработать условия поездки для каждого коллектива, организовать перевозку декораций и реквизита, а также обеспечить размещение артистов и технического персонала. Все проездные документы должны быть оформлены и переданы участникам не позднее чем за пять рабочих дней до начала поездки. Срок действия соглашения предусматривает оказание услуг до конца 2026 года.