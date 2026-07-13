Работникам ГРПЗ вручили дипломы выпускников Президентской программы

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы в рамках обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Церемония вручения дипломов состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина.

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы в рамках обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Церемония вручения дипломов состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина.

Выпускниками Президентской программы стали начальник производственного комплекса Дмитрий Говоров, заместитель начальника производственного комплекса Максим Амелин и заместитель начальника отдела Оксана Бурдыко.

Аттестационные работы носили практический характер и были ориентированы на получение конкретного результата — готовых экономически и социально значимых проектов для предприятия. Так, Дмитрий Говоров представил работу по увеличению объемов производства на примере механосборочного цеха, Максим Амелин разработал проект модернизации производственно-технического комплекса предприятия, Оксана Бурдыко рассмотрела вопрос совершенствования логистических процессов в складском комплексе завода.

«ГРПЗ участвует в данной программе с 1998 года. Образовательный модуль позволяет освоить современные управленческие подходы в рамках инновационной системы профессиональной подготовки, повысить компетенции и эффективно применять полученные знания на практике. Дипломы выпускников Президентской программы получили 177 работников предприятия», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Президентская Программа — это масштабный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — Министерство экономического развития Российской Федерации, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.