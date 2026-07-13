Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
21°
Втр, 14
25°
Срд, 15
26°
ЦБ USD 76.66 0.73 11/07
ЦБ EUR 87.67 1.08 11/07
Нал. USD 79.60 / 78.95 13/07 15:05
Нал. EUR 91.66 / 92.10 13/07 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
1 час назад
120
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 364
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 240
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 414
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Работникам ГРПЗ вручили дипломы выпускников Президентской программы
Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы в рамках обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Церемония вручения дипломов состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина.

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы в рамках обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Церемония вручения дипломов состоялась в Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина.

Выпускниками Президентской программы стали начальник производственного комплекса Дмитрий Говоров, заместитель начальника производственного комплекса Максим Амелин и заместитель начальника отдела Оксана Бурдыко.

Аттестационные работы носили практический характер и были ориентированы на получение конкретного результата — готовых экономически и социально значимых проектов для предприятия. Так, Дмитрий Говоров представил работу по увеличению объемов производства на примере механосборочного цеха, Максим Амелин разработал проект модернизации производственно-технического комплекса предприятия, Оксана Бурдыко рассмотрела вопрос совершенствования логистических процессов в складском комплексе завода.

«ГРПЗ участвует в данной программе с 1998 года. Образовательный модуль позволяет освоить современные управленческие подходы в рамках инновационной системы профессиональной подготовки, повысить компетенции и эффективно применять полученные знания на практике. Дипломы выпускников Президентской программы получили 177 работников предприятия», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Президентская Программа — это масштабный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — Министерство экономического развития Российской Федерации, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.