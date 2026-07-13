Прокуратура через суд вернула муниципалитету землю площадью 69 гектаров

Прокуратура Ермишинского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила нарушения при использовании сельскохозяйственных участков. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Как установили специалисты, в 2019 году администрация района заключила с главой крестьянско-фермерского хозяйства договоры аренды земельных участков общей площадью 69,4 гектара.
Однако в 2020 году предприниматель прекратил деятельность в качестве главы КФХ и продолжил использовать землю уже как частное лицо, не уведомив об этом администрацию. При этом площадь арендуемых участков значительно превышала установленный законом лимит для граждан.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договоры аренды недействительными и вернуть земельные участки в муниципальную собственность.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.