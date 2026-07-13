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Прокуратура через суд вернула муниципалитету землю площадью 69 гектаров
Прокуратура Ермишинского района выявила нарушения при использовании сельскохозяйственных участков. Как установили специалисты, в 2019 году администрация района заключила с главой крестьянско-фермерского хозяйства договоры аренды земельных участков общей площадью 69,4 гектара. Однако в 2020 году предприниматель прекратил деятельность в качестве главы КФХ и продолжил использовать землю уже как частное лицо. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договоры аренды недействительными и вернуть земельные участки в муниципальную собственность.

Прокуратура Ермишинского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила нарушения при использовании сельскохозяйственных участков. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Как установили специалисты, в 2019 году администрация района заключила с главой крестьянско-фермерского хозяйства договоры аренды земельных участков общей площадью 69,4 гектара.

Однако в 2020 году предприниматель прекратил деятельность в качестве главы КФХ и продолжил использовать землю уже как частное лицо, не уведомив об этом администрацию. При этом площадь арендуемых участков значительно превышала установленный законом лимит для граждан.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договоры аренды недействительными и вернуть земельные участки в муниципальную собственность.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.