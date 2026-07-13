Под Ростовом в ДТП с двумя грузовиками погибли два человека

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате аварии погибли два человека, еще четверо, в том числе трое маленьких детей, получили травмы. Вечером 7 июля на автодороге Шахты — Раздорская водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, съехал на обочину, после чего машину вынесло на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с КамАЗом, а затем — с тягачом Sitrak. На месте происшествия погибли два пассажира Kia — 28-летний и 53-летний. Пострадали водитель автомобиля, а также трое детей 2020, 2022 и 2025 годов рождения. Всех их доставили в больницу.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате аварии погибли два человека, еще четверо, в том числе трое маленьких детей, получили травмы.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, вечером 7 июля на автодороге Шахты — Раздорская водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, съехал на обочину, после чего машину вынесло на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с КамАЗом, а затем — с тягачом Sitrak.

На месте происшествия погибли два пассажира Kia — 28-летний и 53-летний. Пострадали водитель автомобиля, а также трое детей 2020, 2022 и 2025 годов рождения. Всех их доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.