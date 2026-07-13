Опубликован прогноз погоды на 14 июля в Рязанской области

Во вторник, 14 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +11, +16°С, днем поднимется до +21, +26°С.