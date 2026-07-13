Непогода в Рязанской области сохранится до конца суток

По данным синоптиков, до конца суток 13 июля на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы. В отдельных районах пройдет град. Также ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 200-500 метров.