Неизвестные украли ограждение контейнерной площадки в Рязанской области

Инцидент произошел в поселке Ухолово. «Неизвестными лицами были демонтированы и похищены профильные листы ограждений… Если вы стали свидетелями кражи или знаете, кто мог это сделать, сообщите информацию в администрацию или полицию», — указано в сообщении.