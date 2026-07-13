Неизвестные украли ограждение контейнерной площадки в Рязанской области
Инцидент произошел в поселке Ухолово. «Неизвестными лицами были демонтированы и похищены профильные листы ограждений… Если вы стали свидетелями кражи или знаете, кто мог это сделать, сообщите информацию в администрацию или полицию», — указано в сообщении.
Неизвестные украли ограждение контейнерной площадки в Рязанской области. Об этом сообщили в райадминистрации.
Инцидент произошел в поселке Ухолово.
«Неизвестными лицами были демонтированы и похищены профильные листы ограждений…
Если вы стали свидетелями кражи или знаете, кто мог это сделать, сообщите информацию в администрацию или полицию», — указано в сообщении.
Фото: группа администрации Ухоловского округа в «ВК».