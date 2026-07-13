Названы кандидаты от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму от Рязанской области

ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Комиссия приняла соответствующее решение 11 июля.
В общефедеральную часть вошли председатель партии Эрик Праздников, академик РАН Юрий Щелыгин, заместители председателя партии Владимир Ворожцов и Александр Потапов, а также главный редактор «Пенсионер ТВ» Анна Барабанова.
По одномандатным избирательным округам в Рязанской области утверждены депутат облдумы Наталья Рубина (№ 157 Рязанский округ) и депутат гордумы Павел Воронин (№ 158 Скопинский округ).
В список от Рязанской области также попали Наталья Рубина, Юрий Рекша, Павел Воронин, Оксана Сухарникова и Оксана Трифонова
Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.