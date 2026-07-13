Названы кандидаты от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму от Рязанской области

ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Комиссия приняла соответствующее решение 11 июля. В общефедеральную часть вошли председатель партии Эрик Праздников, академик РАН Юрий Щелыгин, заместители председателя партии Владимир Ворожцов и Александр Потапов, а также главный редактор «Пенсионер ТВ» Анна Барабанова.