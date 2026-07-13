На Северной окружной из самосвала высыпался грунт, образовалась пробка
По словам водителей, пробка растянулась от микрорайона Канищево до гипермаркета «Лента». Затор образовался из-за того, что у самосвала открылся борт и на проезжую часть высыпался грунт, добавили очевидцы.
На Северной окружной собралась пробка. Об этом 13 июля сообщили в соцсетях.
По словам водителей, пробка растянулась от микрорайона Канищево до гипермаркета «Лента». Затор образовался из-за того, что у самосвала открылся борт и на проезжую часть высыпался грунт, добавили очевидцы.
Официальная информация уточняется.
Фото в галерее: скриншот из «Яндекс Карт».