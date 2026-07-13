Евросоюз ввел санкции против VK

Евросоюз включил российскую компанию VK в новый санкционный список. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС. В качестве обоснования в Совете Евросоюза указали, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего национальный мессенджер Max.