Евросоюз ввел санкции против VK
Евросоюз включил российскую компанию VK в новый санкционный список. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС. В качестве обоснования в Совете Евросоюза указали, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего национальный мессенджер Max.
Евросоюз включил российскую компанию VK в новый санкционный список. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.
В качестве обоснования в Совете Евросоюза указали, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего национальный мессенджер Max.
VK владеет рядом российских цифровых сервисов, в том числе социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пока дополнительные подробности о последствиях введенных ограничений не приводятся.