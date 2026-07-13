Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Согласно прогнозу, ночью и утром 14 июля местами по области ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 500-800 метров.